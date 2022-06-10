У Харкові формують реєстр знищенних будинків

На сайті Харківської міської ради оприлюднять реєстр житлових будинків, пошкоджених та знищених внаслідок бойових дій, терористичних актів та диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації.

Рішення про здійснення першочергових робіт та заходів щодо ліквідації наслідків збройної агресії росії, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд, ухвалили на засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради.Відповідно до рішення, спочатку всі пошкоджені об’єкти житлово-комунального господарства, соціальної сфери та ін. будуть оглянуті, а за підсумками – сформовані відповідні списки.Крім того, рішенням міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій будуть затверджені переліки потенційно аварійно-небезпечних об’єктів, де потрібен частковий демонтаж окремих частин та/або конструкцій, та тих, що підлягають ліквідації. Списки складуть із термінами та черговістю робіт.

Агентство Телевидения Новости