Прокурори оглянули школу на Салтівці: рашисти обстрілювали учбовий заклад чотири рази

10 червня 2022 року прокурорами Салтівської окружної прокуратури Харкова в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) за участі спеціалістів-вибухотехніків та експертів-криміналістів проведено огляд однієї з харківських шкіл Салтівського району на околиці міста.

Як повідомлялось раніше, військові РФ протягом березня-квітня 2022 роки чотири рази обстрілювали приміщення навчального закладу та прилеглої території.

Прокурорами виявлено часткове руйнування покрівлі, навчальних кабінетів, значні пошкодження стін та віконних рам фасаду будівлі. На місці події вилучено близько 100 різних за розміром та формою уламків боєприпасів, які найближчим часом будуть надані експертам для проведення відповідних криміналістичних експертиз.

Агентство Телевидения Новости