В окуповані Боровій призначили «керівником» чоловіка з білорусі, а «військовим комендантом» став росіянин

Станом на 10 червня 2022 року Борівська селищна територіальна громада залишається тимчасово окупованою російськими військами. Громадою керують цивільний очільник білоруського походження Андрій Семашко та військовий комендант з Новосибірська Сергій Роздорожний. Прислужують їм місцеві колаборанти. Про це повідомляється в Telegram-каналі Борівської селищної ради.

Андрій Вікторович Семашко, за оперативними даними, раніше був заступником голови, керуючим справами Барановичского виконкому Брестської області Республіки Білорусь. До цього очолював відділ ЖКГ у виконкомі міста Барановичі. 1 червня представлений активу Борівськоі громади Ізюмського району Харківської області в якості голови громади від окупаційної влади. Інформація щодо його особистості та обставин призначення уточнюється.

Бойові дії на території громади не ведуться, але з ізюмського напрямку постійно чутно звуки потужних вибухів і обстрілів. У різних населених пунктах Борівщини та за їх межами спостерігається присутність окупаційних військ та ворожої техніки. Село Чернещина окупанти закрили на в‘їзд і на виїзд. Пускають сюди виключно місцевих жителів. Ймовірно, там знаходиться значна частина ворожих сил.

На території громади так само відсутні мобільний зв‘язок та інтернет, немає можливості перевести гроші у готівку чи розрахуватися у магазині карткою, люди виживають без пенсій і зарплат. Продовжується мародерство у домоволодіннях, з яких виїхали господарі. З цими та іншими питаннями деякі мешканці звертаються за допомогою до окупаційної влади, але проблеми не вирішуються.

У Борівській центральній лікарні жителі окупованої Борівщини отримують ліки, які були нещодавно передані з вільної території України. Завдяки цьому гуманітарному вантажу наша лікарня тепер забезпечена препаратами інсуліну та іншими життєво важливими медикаментами на тривалий термін.

Окупанти відремонтували залізничні містки на території громади для транспортування своєї військової техніки та зброї. Ремонтні роботи на гороховатському мосту відклали, натомість будують понтонну переправу через Оскіл у Куп‘янському районі.

Щоб зменшити рівень води у Сіверському Дінці і полегшити його форсування, окупанти частково відновили зруйновану дамбу на Оскільському водосховищі, тож поступово почала прибувати вода.

Агентство Телевидения Новости