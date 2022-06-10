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Рятувальники ліквідували 4 пожежі в Дергачах: є постраждалі

Рятувальники ліквідували 4 пожежі в Дергачах: є постраждалі

Сьогодні, близько 12:00, ворог здійснив черговий обстріл житлових будинків мирних мешканців міста Дергачі. Внаслідок обстрілу сталось відразу 4 пожежі за різними адресами. Загалом горіли приватні житлові будинки на загальній площі понад 100 кв. метрів, а також одна автівка КІА. З вогнем під загрозою повторних обстрілів боролись рятувальники з 53-ї пожежно-рятувальної частини з міста Дергачі та 32-ї ДПРЧ з міста Харкова.

Було задіяно 6 пожежно-рятувальних відділень. Останній осередок горіння був ліквідований о 13:40. За попередніми даними два чоловіка (місцеві мешканці) було поранено. Їх відразу було госпіталізовано до лікувального закладу міста Харкова. Остаточна інформація щодо постраждалих серед мирного населення внаслідок обстрілу уточнюється.

Агентство Телевидения Новости

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