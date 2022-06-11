Масштабний збій у Приват24: усі операції в додатку зупинені

У програмі Приват24 стався масштабний збій. Через це всі операції у ньому зупинено. Онлайн-банкінг не буде працювати принаймні до ранку неділі, 12 червня.

Про це йдеться у повыдомленні прес-служби:

Для безпечної та якісної роботи сервісів, ПриватБанк проводить поточні регламентні роботи у Приват24 у нічний час 12 червня, коли більшість клієнтів не проводить операції.

Під час проведення робіт 12 червня з 0:00 до 5:00 ранку – додаток та web-версія Приват24 будуть недоступні.

Просимо вибачити за тимчасові незручності та сподіваємось на ваше розуміння!

Але клієнти пишуть, что проблеми з онлайн-банкінгом почалися з п’ятниці:

Збій в онлайн-банкінгу стався ще у п’ятницю ввечері. Клієнти не могли зайти в Приват24 з першої спроби і не могли здійснити звичні операції. Те, на що зазвичай у Приват24 йде кілька секунд, система не могла “прожувати”, і, наприклад, операції з переказу грошей з картки на картку займали по десятку хвилин.

Через збій, адміністрація ПриватБанку вирішила призупинити роботу додатку. При цьому роботи з усунення наслідків збою планують розпочати лише сьогодні опівночі, тобто о 00:00 неділі. Орієнтовно вони продовжаться до 5:00 ранку неділі. Тобто до ранку 12 червня ні зі стаціонарних комп’ютерів, ні з мобільних телефонів у Приват24 неможливо буде зайти.

Агентство Телевидения Новости