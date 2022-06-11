Окупанти посилили обстріли: на Харківщині за добу 4 загиблих, 6 поранених

Російські окупанти протягом минулої доби продовжили обстріли Харкова та населених пунктів області. Про ситуацію на Харківщині станом на 11 червня розповів голова ХОВА Олег Синєгубов.

В Київському районі Харкова пошкоджена промислова будівля. Ніхто не постраждав. В селищі Коробочкине Чугуївського району снаряд влучив в приватний будинок. Рятувальники вилучили з-під завалів тіла 2 загиблих чоловіків та 2 жінок. Ще 1 людина в Коробочкиному поранена. Також поранені 2 людей в Дергачах, 1 – в селищі Печеніги, 2 – в смт Малинівка.

Зараз ворог посилив обстріли. Тому не можна ігнорувати сигнали тривоги. Доручив регулярно перевіряти по районах систему оповіщення. Окремо наголошую на необхідності дотримуватися світломаскування під час комендантської години.

На території області тривають бойові дії. На Харківському напрямку окупанти намагаються не дати ЗСУ вийти до держкордону. В районі Ізюма ворог вів штурмові дії на напрямку Пасіка – Богородичне, пробує закріпитися на околиці Богородичного. ЗСУ стримують ворога та завдають йому суттєвих втрат.

Агентство Телевидения Новости