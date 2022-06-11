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У Валках поліцейські розшукали неповнолітню дівчину, про зникнення якої повідомили батьки

У Валках поліцейські розшукали неповнолітню дівчину, про зникнення якої повідомили батьки

10 червня до чергової частини відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про зникнення неповнолітньої дитини.

Дівчина близько 20:40 пішла гуляти до подруги та не повернулась.

Поліцейські територіального підрозділу поліції у місті Валки відразу розпочали пошуки зниклої.

За кілька годин місцезнаходження розшукуваної було встановлено.

Співробітники сектору групи реагування патрульної поліції відділення поліції № 1 Богодухівського РВП виявили 15-річну дівчину біля місцевого ставка.

Раніше неповнолітня з дому не уходила. Поліцейські передали дівчину матері та провели профілактичні бесіди з дитиною та батьками щодо недопущення таких випадків у майбутньому.

Агентство Телевидения Новости

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