Харківські медики отримали нові спецавтомобілі – зокрема для використання на фронті

Медики КНП ХОР «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» для використання в районах Харківщини та військові медики для використання на фронті отримали автомобілі екстреної допомоги.

Ці нові авто оснащені найсучаснішим медичним обладнанням і усіма необхідними матеріалами, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Харківські медики екстреної допомоги сьогодні потребують особливої підтримки. Адже вони в умовах бойових дій щодня ризикують власним життям, рятуючи людей», йдеться в повідомленні.

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