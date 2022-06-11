Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:11
Просмотров: 99

Харківські медики отримали нові спецавтомобілі – зокрема для використання на фронті

Харківські медики отримали нові спецавтомобілі – зокрема для використання на фронті

Медики КНП ХОР «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» для використання в районах Харківщини та військові медики для використання на фронті отримали автомобілі екстреної допомоги.

Ці нові авто оснащені найсучаснішим медичним обладнанням і усіма необхідними матеріалами, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Харківські медики екстреної допомоги сьогодні потребують особливої підтримки. Адже вони в умовах бойових дій щодня ризикують власним життям, рятуючи людей», йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 