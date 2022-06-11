Дергачі обстріляли касетними бомбами

10 червня російські військові обстріляли Дергачі касетними бомбами. Внаслідок обстрілів двоє людей зазнали поранень, повідомляє Суспільно

11 червня обстріли продовжились, снаряди падали на околицях міста, жертв немає, розповів Суспільному голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

“Внаслідок обстрілів 10 червня одну людину шпиталізували, іншому пораненому медичну допомогу надали на місці і відпустили додому. Постраждали житлові будинки, приватний сектор, інфраструктура газових підстанцій”, — розказав Задоренко.

За його словами, у громаді немає газу, світла немає в усіх населених пунктах, окрім міста Дергачі. Над відновленням електро- та газопостачання працюють, зазначив голова громади.

Агентство Телевидения Новости