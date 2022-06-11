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В Харкові знову обстріляли Олексіївку та Павлове Поле

В Харкові знову обстріляли Олексіївку та Павлове Поле

Обстріл стався після 17.00, у пабликах повідомляється про пожежі та залишки снарядів, реактивної артилерії, які встромились у дворах у спальних районах.

Враховуючи постійні обстріли напередодні мер Харкова Ігор Терехов, заявив, що кожен харків’янин має сам ухвалити для себе рішення – повертатися до Харкова чи ні.Про це в інтерв’ю виданню «Страна.ua» повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

При цьому він зазначив, що якщо людина повернулася до Харкова, то їй підставлять плече і допоможуть, але фактор ризику ніхто не скасовував.

Також підприємці мають ухвалити рішення, чи продовжувати свій бізнес – роботу ресторанів, кафе, салонів краси, виробництва.

«Ми не можемо гарантувати, що раптово не буде обстрілу», – зазначив Ігор Терехов.Водночас він додав, що частина громадських закладів у місті вже працює.

Агентство Телевидения Новости

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