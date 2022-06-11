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11.06.2022 22:47
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Синоптики попереджають про дощі та грози в Харкові у неділю

Синоптики попереджають про дощі та грози в Харкові у неділю

За інформацією Харківського регіонального центру з гідрометеорології, у неділю, 12 червня на території міста Харкова та області очікується мінлива хмарність, повідомляє диспетчерська служба «1562».

Вночі без істотних опадів.

Вдень короткочасні дощі, грози, шквали 15–20 м/с; місцями град.

Температура повітря: вночі 16–18°, вдень 28–30°.

12–13 червня в лісах Харківській області переважатиме надзвичайна пожежна небезпека (5 клас).

Фото: Олексій Гуслєв

Агентство Телевидения Новости

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