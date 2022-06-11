В окупованій Боровій окупанти полюють на українську символіку: знімають тризуби, обстрілюють прапори
Станом на 11 червня 2022 року Борівська селищна територіальна громада залишається тимчасово окупованою російськими військами. Громадою керують російський цивільний очільник білоруського походження Андрій Семашко та військовий комендант з Новосибірська Сергій Роздорожний. Прислужують їм місцеві колаборанти.
Бойові дії на території громади не ведуться, але з ізюмського напрямку постійно чутно звуки потужних вибухів і обстрілів. У різних населених пунктах Борівщини та за їх межами спостерігається присутність живої сили рашистів та військової техніки.
Періодично відбувається ротація ворожих військ. Ворог продовжує стягувати техніку у донецькому напрямку. Через Ольгівку у напрямку Лимана йдуть військові колони рашистів.
На території громади так само відсутні мобільний зв‘язок та інтернет, немає можливості перевести гроші у готівку чи розрахуватися у магазині карткою, люди без пенсій і зарплат. Натомість окупанти встановлюють свої порядки і намагаються створити ілюзію «нормального» життя в громаді: показово карають місцевих мародерів та порушників громадського порядку, закликають працівників різних установ виходити на роботу, хочуть відновити роботу дитсадків тощо.
Особливу увагу окупаційна влада приділяє боротьбі з українською державною символікою: на центральній площі нещодавно зрізали Тризуб, а українські прапори подекуди не просто знімають, а ще й обстрілюють перед цим.
Російські гауляйтери розгорнули в громаді підготовку до святкування дня росії, який офіційно відзначається в рф 12 червня. Активно шукають організаторів свята, але охочих розважати ворогів, які принесли в нашу громаду поневіряння, руйнування і смерть, знаходиться небагато.