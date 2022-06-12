Через обстріли горіли котеджі в Малій Даниловці

За добу з 11 по 12 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.Загалом за добу рятувальники здійснили 37 оперативних виїзди, з яких: на ліквідацію пожеж — 25, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 11, пожеж з інших причин — 14, також 3 — для проведення аварійно-рятувальних робіт, 2 — для надання допомоги населенню, 8 — інші виїзди.Найбільша кількість пожеж, спричинених ворожими обстрілами, трапились в Чугуївському районі області. Там в різні періоди доби у різних територіальних громадах загалом сталося 7 таких пожеж. Решта — у Харківському (2), Богодухівському (1) та Ізюмському (1) районах області. В результаті цих пожеж постраждали житлові будинки, господарчі споруди, складська будівля, а також вигоріло понад 17,5 га екосистем.

Серед найбільших пожеж, спричинених ворогом, є пожежа у приватному секторі на території Малоданилівської ОТГ. Там горіли відразу 2 приватних котеджі на загальній площі 600 кв.м. На місці події працювали 9 пожежних автоцистерн і 1 автодрабина. Виклик на номер “101” надійшов о 17:29. Вже о 19:10 відбулась локалізація вогню. Проте остаточно його приборкати вдалось лише о 22:35.

На одній з пожеж, що не пов’язана з обстрілами, рятувальники врятували 7 осіб та ще 10 евакуювали. Вона сталася о 01:03 у підвалі житлової двоповерхівки за адресою: м. Харків, вул. Балашовська, 28. Горіли речі на площі 20 кв.м. Це спричинило сильне задимлення і несло загрозу людям. Вогнеборці локалізували дане загоряння о 01:44 та ліквідували його о 02:17. Ймовірна причина пожежі — коротке замкнення електричного обігрівача.

Аварійно-рятувальні роботи проводились на 3-х зруйнованих об’єктах у Київському районі Харкова. Залучено 11 одиниць техніки та 56 чоловік особового складу.Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби ліквідовано 15 ворожих боєприпасів.

Агентство Телевидения Новости