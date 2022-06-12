Вночі окупанти знову обстрілювал Дергачівську та Золочівську громаду, є поранені й загиблі.

Про це йдеться в добовобу зведенні по регіонам.

Харківська область: за ніч обстрілів окупантів зазнав Шевченківський район Харкова. Постраждалих немає.

По області вночі обстрілів зазнали Безруки Харківського району, горів приватний будинок.

Близько п’ятої ранку знову обстрілювали Золочівську громаду. Так само загорівся будинок, без постраждалих.

Загалом за добу поранення через обстріли отримали 3 людини у Харківському районі. Двоє загиблих у Чугуївському та Богодухівського районах.

Агентство Телевидения Новости