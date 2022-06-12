«Харківські тепломережі» продовжують ліквідацію наслідків обстрілів

Працівники КП «Харківські теплові мережі» та підрядні організації продовжують ліквідувати наслідки обстрілів в різних районах міста.

Працюють вони без вихідних. Як повідомили на підприємстві, зокрема, ремонтно-будівельні роботи завершуються на центральному тепловому пункті по вул. Єлізарова у Холодногірському районі, який сильно постраждав від авіаударів. Там виконали покрівельні роботи і почали ремонт внутрішніх стін приміщення, демонтують стару штукатурку.

На Київській філіі розпочали ремонтні роботи на котельні «Північ-5», яку разом з іншими джерелами тепла на Північній Салтівці планується повністю відновити до нового опалювального сезону. Також роботи ведуться на котельні «П’ятихатки».

У КП «ХТМ» зазначили, що на Салтівській філії тривають роботи з відновлення покрівлі на адміністративному корпусі, куди ще в березні влучили два снаряди. Крім того, реконструюється котельня «Північ-1» за проєктом Світового банку, а також завершуються роботи з перекладання магістралей на вул. Бучми та вул. Валентинівській, триває заміна трубопроводу на пр. Тракторобудівників.

«Сьогодні планується заповнити системи водою та підготувати до відновлення подачі гарячої води», – повідомили на підприємстві.

Агентство Телевидения Новости