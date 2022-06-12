Ні аптек, ні магазинів: в мікрорайон Горизонт повертаються люди

Надія повернулася у Харків 2 тижні тому. Будинок її знаходиться в мікрорайоні Горизонт – одній з найбільш постраждалих від обстрілів частин міста.

Надія

Хорошего еще ничего нет, абсолютно. Да, жизнь налаживается, люди возвращаются. Ну а как, надо за что-то жить, работать надо. Газ у нас в доме провели, воды нет, лифт только сделали. Мы живем в том, который полностью сгорел. Единственное, что радует – привозят гуманитарную помощь. Взрывы есть, видно из окна хорошо, прилетает отлично. И приходы и улеты – все слышно.

Валентина разом із мамою, сестрою та немовлям з Харкова не виїжджали. Родині, можна сказати, пощастило – їхній будинок пошкодило тільки уламками. А навкруги все розбито снарядами та згоріло. З під завалів сусідньої будівля рятувальники витягли тіла двох загиблих.

Валентина

Первые дни было страшно, особенно после авианалетов. 2 раза были. И минометными, и кассетными снарядами – у нас все побывало. Все разбомбили, у нас ничего нету. Воду дали нам – это хорошо. И хорошо что у нас был свет. Единственное, что нас спасало, когда морозы – это свет. Нас не бросали.

В будинку вже відновили газопостачання. Проте до нормального життя ще далеко.

Валентина

У нас нет магазинов. Все разбито – АТБ, базары, киоски. Кто может – тот выходит. И работы нет – все приезжают пустые, голодные, ждут помощи. Аптеку открыть, у нас аптеки нет. У нас очень много пенсионеров и больных людей, которые не могут никуда сходить. Очень много стало лежачих.

Втiм – додому повернувся власник фруктово-овочевого кіоску, розташованого поряд. Та скільки часу піде на ремонт – йому сказати складно.

Фаміл

Пришел открывать посмотреть – все разбито. Можете заходить смотреть. Все пропало. Сейчас буду все убирать, выкидывать на мусорку и заново начинать делать все. Другого варианта нет, надо начинать заново все строить и начинать работать.

Комунальники працюють в посиленому режимі: спочатку закривали вибиті вікна, зараз ремонтують під’їзди.

Лілія, працівник «Харківжитлобуд»

Ну на этом районе так еще более-менее. Это на Солнечном – страшно. Люди без жилья остались. Много квартир повыгорело. На первых этажах все выбито… Страшно, конечно.

Мешканець будинку Федір каже – що змогли, відремонтували самостійно. Скаржиться на ціни.

Федір

По сравнению с Салтовкой ми тьфу-тьфу справились своими силами, руками. А есть такие, что выгорели. И как? И остекление это – все побито, как оно будет… А сейчас стекло, материалы – дорожает. Бедному пенсионеру выжить… Если метр 37 длина стекла на 57 – это на балкон. Было 175, а стало – 500!

За даними правоохоронців, тільки потягами за останню добу до Харкова повернулися близько 1400 мешканців. Тим часом в обласній військовій адміністрації кажуть – окупанти продовжують обстріли Харкова та населених пунктів області, щодня є жертви.





Агентство Телевидения Новости