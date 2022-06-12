На Північній Салтівці частково відновили газопостачання

“За два тижні фахівці АТ «Харківміськгаз» обстежили підземні та надземні газопроводи, а також внутрішньобудинкову газову систему. На 30 будинках виконали зварювання від обстрілів та вибухів, замінили десятки метрів пошкоджених ділянок газопроводів, запірних пристроїв. А також на деяких багатоповерхівках провели перемонтаж газової мережі “, – сказано у повідомленні.

Ремонт газової інфраструктури продовжується на територіях Північної Салтівки, де вже проведено розмінування.

Агентство Телевидения Новости