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Через смертельні обстріли Золочева та околиць відкрито ще три провадження

Через смертельні обстріли Золочева та околиць відкрито ще три провадження

Внаслідок артилерійського обстрілу окупантами смт Золочів загинуло двоє мирних мешканців. За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 11 червня 2022 року близько 20 години російські військовослужбовці здійснили артилерійський обстріл смт Золочів

Внаслідок ворожого обстрілу загинули 51-річна жінка та 48-річний чоловік.

Пошкоджено та зруйновано низку житлових будинків місцевих мешканців. В той же день рашисти близько 4 години ранку бстріляли з артилерії с. Чорноглазівка Золочівської ОТГ. Внаслідок обстрілу пошкоджено низку домоволодінь.

Крім того, російські військові близько 9 ранку відкрили вогонь по с. Зрубанка Золочівської ОТГ, що призвело до пошкодження житлових будинків.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування здійснюється СВ Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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