Через смертельні обстріли Золочева та околиць відкрито ще три провадження

Внаслідок артилерійського обстрілу окупантами смт Золочів загинуло двоє мирних мешканців. За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 11 червня 2022 року близько 20 години російські військовослужбовці здійснили артилерійський обстріл смт Золочів

Внаслідок ворожого обстрілу загинули 51-річна жінка та 48-річний чоловік.

Пошкоджено та зруйновано низку житлових будинків місцевих мешканців. В той же день рашисти близько 4 години ранку бстріляли з артилерії с. Чорноглазівка Золочівської ОТГ. Внаслідок обстрілу пошкоджено низку домоволодінь.

Крім того, російські військові близько 9 ранку відкрили вогонь по с. Зрубанка Золочівської ОТГ, що призвело до пошкодження житлових будинків.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування здійснюється СВ Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости