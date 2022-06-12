Окупанти намагалися штурмувати в напрямку селищ Стариця та Рубіжне під Харковом
Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 12 червня. 109 доба війни.
На Слобожанському напрямку противник веде бойові дії, намагається покращити тактичне положення, продовжує удосконалення інженерного обладнання оборонних позицій в районі населеного пункту Новий Бурлук.
Ворог обстріляв із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Замулівка, Байрак, Гусарівка та Руські Тишки.
Безуспішно вів штурм в напрямку населених пунктів Стариця – Рубіжне.
На Слов’янському напрямку українські воїни успішно відбили ворожі штурмові дії на напрямках Довгеньке – Мазанівка та Довгеньке – Долина.
На Донецькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. Здійснював вогневе ураження позицій наших військ вздовж лінії зіткнення.
Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.