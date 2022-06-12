Створено список з п’яти речей, викраданням яких рашисти найбільш «прославилися». ТОП-5 речей, які російські військові крадуть в Україні, опублікували журналісти АрміяInform.

5. Бойлер.

Історія про окупанта у Мощуні (Київська область), який загинув, обійнявшись із краденим бойлером. Одразу пригадується безсмертна фраза: «Навіть смерть не розлучить нас!»

4. Шкарпетки.

Історія, яку розповіла мешканка Катюжанки (Вишгородський район Київщини). «Де буряти стояли, з тих хат усе повиносили. Навіть шкарпетки. Звісно, що побутову техніку всю поцупили, посуд позабирали. Ну і, якщо ходили вони по хатах, то шукали бензин та горілку», – розповіла жінка.

3. Військове взуття.

«Велич і могутність їхньої армії здулась – російські окупанти масово міняють свої берці-кирзачі на українські берці Талани», – розповів кореспондент АрміяInform: російські солдати розікрали склад з українською військовою формою і перевзулися.

2. Унітаз.

На другому місці історія про вкрадений росіянами унітаз. «Загарбники пограбували Василівський історико-архітектурний музей-заповідник Садиба Попова у Запорізькій області. Окупанти, грабуючи Садибу Попова, разом із пилами та шурупокрутом, вкрали й мармуровий унітаз часів графів Попових».

1. Собача будка.

У це важко повірити, але так – рашисти крадуть навіть собачі будки.

«росіяни під час утечі з України вкрали на одній із присадибних ділянок… собачу будку. Будку на ворожій вантажівці з білими літерами Z користувачі сфотографували на одній із трас».

Про мародерство «другої армії світу» з 2:50 хвилини відео від Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости