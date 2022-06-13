Через ворожі обстріли горять ліси на Ізюмщині

За добу з 12 по 13 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу. Загалом за добу рятувальники здійснили 21 оперативний виїзд, з яких: на ліквідацію пожеж — 14, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 7, пожеж з інших причин — 7, також 3 — для надання допомоги населенню, 4 — інші виїзди.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились Чугуївському (3), Ізюмському (3) та Богодухівському (1) районах області. В результаті цих пожеж постраждали житлові будинки, господарчі споруди, складська будівля, а також вигоріло понад 8 га екосистем.

Серед найбільших пожеж, спричинених обстрілами, були пожежі у приватному секторі міста Балаклія. Там горіли 2 житлових будинки на площі 1000 та 500 кв.м. Силами підрозділів ДСНС пожежі були ліквідовані.

О 14:00 12 червня в результаті ворожого обстрілу спалахнув хвойний ліс у Високобірському лісництві Ізюмського району Харківщини. Полум’я охопило площу біля 4 га. Для ліквідації наслідків пожежі було задіяно підрозділ ДСНС, а також Андріївської місцевої пожежної команди. Спільними зусиллями о 16:20 вогонь вдалось ліквідувати.

О 13:24 12 червня сталася пожежа, не пов’язана з обстрілами на території господарчого подвір’я Свято-Архистратиго-Михайлівського жіночого монастиря що у с. Світловщина Лозівського району. До місця події було направлено 3 відділення служби порятунку на автоцистернах з міста Лозова. Полум’я охопило площу біля 800 кв.м. Горіли сінник та покрівля господарчої споруди. Силами підрозділів ДСНС вогонь вдалось ліквідувати. Жертв та постраждалих немає. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

Агентство Телевидения Новости