Всі війни завершуються переговорами, Україна має підійти до цієї фази з позиції сили – Боррель

Всі війни завершуються за столом переговорів, тому Європейський Союз допомагатиме Україні підійти до цієї фази у її війні з росією з позицій сили, щоб Україна могла повернути всі території, що були захоплені росією після повномасштабного військового вторгнення 24 лютого.

Про це в інтерв’ю французькому видінню Journal du Dimanche заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Укрінформ з посиланням на сайт Європейської служби зовнішніх дій.

Відповідаючи на запитання щодо того, чим може завершитися ця війна, Боррель зауважив, що не має наміру вдаватися до «теологічних міркувань»

«Я не вдаюся до теологічних міркувань. Наша військова допомога має бути доставлена для українських сил так швидко, як це можливо, оскільки вони ведуть війну не банкнотами, а гарматами, що і дозволяє їм чинити спротив російській агресії. При цьому всі війни завершуються припиненням вогню та переговорами, і для України дуже необхідно бути спроможною наближатися до цієї фази з позицій сили, щоб росія не могла надалі окупувати території, які вона захопила та окупувала з 24 лютого», – сказав Боррель.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи є для європейців завданням допомогти Україні повернути свої території, які вона втратила з початку війни, Боррель заявив, що, з його точки зору, це «виглядає розумним».

Коментуючи вже другий поспіль вислів президента Франції Еммануеля Макрона про те, що «не можна принижувати росію», Боррель зауважив, що ця позиція відображає не стільки позицію лідера Франції, скільки існуючу реальність: росія буде продовжувати існувати й після мирних переговорів, тож буде необхідним визначити шлях, яким Європа має намір далі співіснувати разом із нею.

«Це співіснування буде дуже важким, після усього, що росія скоїла в Україні. Це вторгнення, агресію, руйнування України – все це ми бачили щовечора з телевізійних екранів, і я бачив це на власні очі на місці подій. Але ми все ще маємо спробувати співіснувати з росією на цьому континенті», – зауважив Боррель.

На запитання щодо ризиків для єдності ЄС, враховуючи відмінності у ставленні до російської війни в Україні країн Східної та «старої» Європи, високий представник ЄС зауважив, що Європа є єдиною у ставленні до російської агресії.

«З початку цієї війни я ніколи не бачив Європейський Союз таким об’єднаним у наданні допомоги для України. Можуть бути різні чутливі моменти, наприклад, у країн Балтії, які є на передньому краї цього конфлікту і які жили під російською загрозою тривалий час, і між позицією Іспанії або Португалії. Але це була єдність, коли ми всі ухвалили шостий пакет санкцій проти росії та вирішили скоротити на 90 відсотків імпорт російської нафти», – наголосив Боррель.

Агентство Телевидения Новости