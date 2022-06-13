На Харківщині ЗСУ збили ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34

У районі Ізюму Харківської області зенітно-ракетні Повітряні сили ЗСУ російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Це сталося у неділю, 12 червня, коли загарбники відзначали День Росії. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Відомо, що ворожі літаки парами атакували позиції українських захисників. Вони потрапили у зону ураження української ППО, після чого один літак змінив курс, а пілоти іншого – ні.

Тоді зенітникам вдалося збити винищувач. Він впав на тимчасово окуповану територію, тому дані про втрати через ворожих пілотів уточнюються.

Агентство Телевидения Новости