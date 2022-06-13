Протягом доби рашисти обстрілювали Харків «Смерчами» та «Ураганами»: є поранені

Минулої доби ворог обстрілював житлові райони Харкова з артилерії та РСЗВ «Смерч» та «Ураган». Було декілька ракетних ударів по промислових будівлях. Внаслідок денних обстрілів 1 цивільний отримав поранення. Також окупанти обстріляли Чугуївський та Ізюмський райони області. У Коробочкиному 1 поранений. Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

На півночі та північно-східному напрямку від Харкова тривають активні бойові дії. Ворог намагається компенсувати втрати своєї живої сили. Гарячим залишається Ізюмський напрямок. Там ворог намагається атакувати наші позиції, однак успіхів не має. Цей напрямок для ворога є принциповим, адже через нього він направляє додаткові сили в Донецьку та Луганську області.

Наші захисники тримають свої позиції. Учора в районі Ізюма наші ЗСУ збили винищувач-бомбардувальник Су-34. Літак упав на тимчасово окуповану територію. Ударна авіація Повітряних Сил України завдала потужних ударів по скупченню техніки та живої сили ворога, знищили склад ракетно-артилерійського озброєння.

Агентство Телевидения Новости