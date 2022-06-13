Росіяни припустилися помилки, зруйнувавши два мости через Сіверський Донець, – ISW

Аналітики з Інститут вивчення війни (ISW) зазначають у звіті, що росіяни припустилися помилки: зруйнували два мости через Сіверський Донець, тоді як слід було прагнути захопити їх.

Російські війська продовжують наступ у Сєвєродонецьку та його околицях під прикриттям вогню важкої артилерії, але за станом 12 червня ще встановили повний контроль над містом, повідомляють аналітики. Українські війська зберігають контроль за промисловою зоною “Азота”. Глава Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай заявив, що російські війська зруйнували два мости через річку Сіверський Донець між Сєвєродонецьком та Лисичанськом та інтенсивно обстрілюють третій.

“Російські війська мають прагнути захопити мости, а не руйнувати їх, оскільки у них є проблеми з форсуванням річки Сіверський Донець. Можливо, вони сподіваються заблокувати українських захисників у Сєвєродонецьку, відрізавши їм шлях до відступу, але здається малоймовірним, що вигода від захоплення відносно невеликої кількості військових ЗСУ вище витрат на створення переправи через річку”, – зазначають аналітики.

На думку експертів ISW, росіяни, ймовірно, розраховують, що зможуть прорватися або в районі Тошківки, або з Попасної на північ, а потім оточити Лисичанськ або атакувати його із західного берега Сіверського Дінця, що позбавить їх необхідності захоплювати мости або наводити переправи. Російські війська провели ще одну безуспішну атаку на Тошківку, що, вочевидь, є спробою відновити просування на північ до Лисичанська на західному березі.

Агентство Телевидения Новости