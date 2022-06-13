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На Північній Салтівці повернули газопостачання для 5 тисяч мешканців

На Північній Салтівці повернули газопостачання для 5 тисяч мешканців

«Харківміськгаз» відновив газопостачання у будинках мікрорайону “Салтівка 1”.

Як повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу ХОВА, після розмінування території фахівцями ДСНС, газовики змогли розпочати ремонтно-відновлювальні роботи.

«За два тижні спеціалісти АТ «Харківміськгаз» обстежили підземні та надземні газопроводи, а також внутрішньобудинкову газову систему. На 30 будинках виконали зварювання пошкоджень від обстрілів та вибухів, замінили десятки метрів пошкоджених ділянок газопроводів, запірних пристроїв. А також на деяких багатоповерхівках виконали перемонтаж газової мережі», – зазначили в Департаменті.

Ремонт газової інфраструктури продовжується на тих територіях Північної Салтівки, де вже провели розмінування.

Агентство Телевидения Новости

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