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Військові привезли до харківського притулку для тварин двох собак із села Перемога, де точаться бої.

Військові привезли до харківського притулку для тварин двох собак із села Перемога, де точаться бої.

Спочатку йшлося лише про одного собаку – дівчинку. Солдати хвилювалися, що коли вони змінять дислокацію, за нею не буде кому доглядати. Але поки вони збиралися, в машину бійців застрибнув і пес. Він відмовлявся виходити з авто, тому поїхав разом з усіма до Харкова. Вивозячи тварин, українські військові потрапили під обстріл САУ, та все обійшлося.

Наразі фахівці притулку надають тваринам ветеринарну допомогу. У хлопчика пошкоджений хвіст, але це не серйозна травма, а з дівчинкою все добре.

Можливо, хтось дізнається про своїх улюбленців і забере їх додому. Якщо ж господарі не знайдуться, у притулку будуть раді віддати їх у надійні руки.

Агентство Телевидения Новости

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