Військові привезли до харківського притулку для тварин двох собак із села Перемога, де точаться бої.

Спочатку йшлося лише про одного собаку – дівчинку. Солдати хвилювалися, що коли вони змінять дислокацію, за нею не буде кому доглядати. Але поки вони збиралися, в машину бійців застрибнув і пес. Він відмовлявся виходити з авто, тому поїхав разом з усіма до Харкова. Вивозячи тварин, українські військові потрапили під обстріл САУ, та все обійшлося.

Наразі фахівці притулку надають тваринам ветеринарну допомогу. У хлопчика пошкоджений хвіст, але це не серйозна травма, а з дівчинкою все добре.

Можливо, хтось дізнається про своїх улюбленців і забере їх додому. Якщо ж господарі не знайдуться, у притулку будуть раді віддати їх у надійні руки.

Агентство Телевидения Новости