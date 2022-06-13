Під Харковом СБУ затримала російського агента, який «здавав» ворогу позиції українських військових

Служба безпеки України затримала агента ФСБ у передмісті Харкова. Ним виявився місцевий мешканець, якого ворожі спецслужби завербували через інтернет.

За завданням своєї кураторки чоловік фіксував місця дислокації підрозділів ЗСУ та інших військових формувань на території області. Серед іншого ворога цікавили координати блокпостів і військові укріплення.

Спецпризначенці СБУ затримали зрадника, коли він їхав виконувати чергове завдання.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ).

Тепер зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости