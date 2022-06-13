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Аеророзвідка Нацгвардії + артилеристи ЗСУ = минус штаб рашистів (відео)

Аеророзвідка Нацгвардії + артилеристи ЗСУ = минус штаб рашистів (відео)

Штаб, боєприпаси, техніка: українські захисники завдали удару по рашистах на Харківщині

Аеророзвідка Нацгвардії виявила штаб російських окупантів на Харківщині. Артилеристи ЗСУ завдали по ньому нищівного удару.

Гвардійці за допомогою #БПЛА виявили штаб противника, склад з боєприпасами, скупчення техніки та живої сили противника. Інформація була передана артилеристам ЗСУ. Вони успішно знищили цілі.

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Агентство Телевидения Новости

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