Легалізація каннабісу в Україні: для яких пацієнтів він буде призначений

До Верховної Ради внесли законопроект про легалізацію каннабісу в Україні в медичних, промислових та наукових та науково-технічних цілях. Текст документу вже з’явився на сайті парламенту.

Зазначається, що законопроект розроблений з метою імплементації кращого досвіду у сфері регулювання обмеженого обігу канабісу, смоли канабісу, екстрактів та настоянок канабісу, а також тетрагідроканабінолу (далі – ТГК) (його ізомерів та їх стереохімічних варіантів), шляхом внесення змін до законів України, поводження з наркозасобами, з метою створення умов для розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування, проведення наукових досліджень про ефективність коноплі. Йдеться про онкохворих і людей, які страждають на посттравматичні стресові розлади, які стали наслідком війни.

Легалізація медичного канабіс не передбачає його вільний продаж та не звільняє від відповідальності за його незаконний обіг.

Агентство Телевидения Новости