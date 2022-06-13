Майже 8,5 тисяч випускників складатимуть мультипредметний тест на Харківщині

Більш ніж 8 тисяч вступників планують складати національний мультипредметний тест на Харківщині

В області визначили 5 міст, у яких організовують пункти проведення НМТ. Їх перелік не розголошується з міркувань безпеки.

За даними Департаменту науки і освіти ХОВА, 8489 потенційних учасників національного мультипредметного тесту підтвердили намір скласти тестування в населених пунктах Харківської області.

Остаточно визначитися з вибором міста, країни, а також за потреби змінити населений пункт учасники зможуть на другому етапі, що розпочнеться 21 червня та триватиме до 7 липня.

Нагадаємо, 10 червня розпочався додатковий період реєстрації на участь у НМТ.

Агентство Телевидения Новости