Відновити медицину: у МОЗ готують план щодо відновлення постраждалих лікарень

Міністерство охорони здоров’я України разом із партнерами готує план розвитку та відновлення зруйнованих медустанов, який буде представлено за кілька місяців. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я з питань євроінтеграції Олексій Яременко, повідомляє «Інтерфакс»

«Ми хочемо не просто збудувати нові лікарні на місці зруйнованих. Україна має шанс нарешті створити мережу лікарень, яка відповідає потребам та викликам сьогодення та здатна надати населенню весь спектр якісних медичних послуг. Саме плани розвитку шпитальних округів стануть основою розвитку наших медичних закладів», – сказав він.

Яременко уточнив, що такий підхід до розробки плану відновлення медустанов передбачає розподіл території кожної області на медичні кластери. У кожному кластері медзаклади будуть ділитися на кілька рівнів: надкластерні, кластерні та загальні. Медустанови загального рівня будуть розташовані найближче до місця проживання пацієнта, в них лікуватимуться найпоширеніші захворювання. При цьому кластерні та надкластерні лікарні надаватимуть високоспеціалізовану медичну допомогу.

Яременко наголосив, що українські медзаклади будуть відновлені з урахуванням найкращих міжнародних стандартів та практик.

«Наразі МОЗ якраз проводить консультації з потенційними донорами, щоб залучити якнайбільше ресурсів на відновлення та відновлення закладів охорони здоров’я», — сказав він.

Як уточнили в МОЗ, терміни підготовки плану розвитку відновлення медустанов залежать від ситуації на фронті, оскільки кількість зруйнованих та пошкоджених внаслідок агресії Росії медустанов постійно збільшується.

Як повідомлялося, за оцінкою міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка станом на 14 травня, російський агресор пошкодив 616 медустанов, з них 101 медзаклад зруйновано повністю, крім того було зруйновано і не працюють 375 аптечних установ. За попередніми розрахунками на відновлення цих лікарень потрібно 32 млрд. грн.

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