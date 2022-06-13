Харківська поліція закликає інформувати правоохоронні органи про знайомих-колаборантів

Поліція Харківщини закликає громадян посилити спільні зусилля у боротьбі з колаборантами – зрадниками, які стають на бік військових рф та співпрацюють з ними.

Колаборантом може виявитися будь-хто: сусід, знайомий, колега по роботі, односелець або навіть родич.

Харківська поліція нещадно бореться з усіма бажаючими догодити підступному ворогу.

На сьогоднішній день харківські слідчі довели причетність до співпраці з окупантами 3 посібників та 2 учасників диверсійно-розвідувальних груп.

Ця робота триває щодня.

Завдяки небайдужим громадянам поліція цілодобово перевіряє по кілька десятків повідомлень про можливу причетність підозрілих осіб до співпраці з диверсійними групами.

Якщо ви хочете пришвидшити перемогу України в цій війні, якщо у вас є докази, що ваш знайомий – колаборант, повідомте про це правоохоронні органи.

Зробити це можна в месенджері Телеграм за посиланням https://t.me/kolaborantslobo.

Що необхідно зробити?

1. Вкажіть геолокацію колаборантів та додайте їхні фото або відео.

2. Опишіть, чому ви вважаєте людину колаборантом та подробиці її співпраці з ворогом.

Нагадаємо, 3 березня Верховна Рада України ухвалила Закони № 5143 та № 5144 про боротьбу з колабораціонізмом.

Наразі в Україні запроваджена кримінальна відповідальність за співпрацю з державою-агресором, її окупаційною адміністрацією та її збройними чи воєнізованими формуваннями.

Вона передбачає обмеження доступу до зайняття посад, до посад, пов’язаних із виконанням функцій держави чи місцевого самоврядування, строком на 15 років та накладення інших відповідних покарань для осіб, які здійснювали таку співпрацю, а також можливість ліквідації юридичних осіб, уповноважені особи яких здійснювали таку співпрацю.

Агентство Телевидения Новости