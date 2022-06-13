Ворог закріпився за 15 км від Старого Салтова на Харківщині

Окупаційні війська Росії закріпилися за 15 км від Старого Салтова на Харківщині. Ворог перейшов до позиційної оборони, намагаючись завадити подальшому просуванню Збройних сил України до державного кордону.

Про це 13 червня повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу, пише OBOZREVATEL. Зокрема, Мотузяник поінформував, що на Харківському напрямку українські захисники ведуть бої проти російських підрозділів зі складу шостої армії Західного військового округу берегових військ Балтійського флоту, а також мобілізаційного резерву першого армійського корпусу.

«Противник перейшов до позиційної оборони, маючи на меті не допустити подальшого просування наших військ до державного кордону», – розповів Мотузяник.

Крім того, за його словами, в 15 км на північ від Старого Салтова окупанти вели штурмові дії в напрямку Тернова – Ізбицьке і закріпилися на його північних околицях.

Також ворог здійснив дистанційне мінування в районі Петрівки за 20 км на схід від Старого Салтова та вів повітряну розвідку із застосуванням безпілотника біля села Шестакове, повідомив Мотузяник.

Агентство Телевидения Новости