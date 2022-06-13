Харків знову опинився в зоні досяжності ствольної артилерії ворога, – Арестович

На Харківському напрямку російська армія має незначні успіхи у просуванні. А сам Харків опинився у зоні досяжності ствольної артилерії противника.

Про це радник голови Офісу президента Олексій Арестович сказав в ефірі Фейгін LIVE, повідомляють «Факти ICTV».

За його словами, ворог по Харкову вже 5-6 днів безперервно гатить зі ствольної артилерії. Хоча раніше обстрілювали з Ураганів з території Росії.

«Вони (окупанти – Ред.) потихеньку просуваються, беруть населені пункти у сірій зоні, які ми (ЗСУ – Ред.) особливо й не утримували», – розповів Олексій Арестович.

При цьому Арестович відзначив тактичні успіхи нашої артилерії у Луганській, Донецькій та Запорізькій областях.

«Вчора був день росії. До цього дня їм ставили завдання щось взяти, але вони нічого не взяли взагалі», – наголосив радник голови ОПУ.

За його словами, ЗСУ вдалося знищити пару ворожих складів із боєприпасами: підірвали один склад батальйонного рівня у Харківській області в районі населеного пункту Великий Бурлук. Знищили ще три дні тому, але підтвердження вдалося отримати лише зараз.

Агентство Телевидения Новости