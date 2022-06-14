Понад 1700 людей вдалося евакуювати з окупованих територій Харківщини

Попри небезпеку обстрілів та інформацію про можливі провокації понад 1700 людей змогли виїхати з тимчасово окупованих територій Харківської області 13 червня.

Про це повідомляє «Суспільне» із посиланням на організацію «Допомагаємо виїхати», яка займалася підготовкою евакуації.

За даними волонтерів, люди переходили пішки дамбу біля селища Печеніги, де їх зустрічали волонтери гуманітарних штабів Help me Kharkiv, «Незламний Харків», Eventroom, D20 Kharkiv, а також представники Червоного хреста.

Серед тих, хто дістався підконтрольних Україні територій, – жителі Куп’янської, Великобурлуцької, Вовчанської та Ізюмської громад.

Волонтери вже двічі проводили евакуацію з тимчасово окупованих територій – 30 травня виїхали близько 1500 людей та близько 1400 людей 6 червня. Двічі евакуацію скасовували через інформацію про можливі провокації, щоразу люди їдуть на свій власний ризик, оскільки офіційних зелених коридорів російські війська не узгоджують.

Агентство Телевидения Новости