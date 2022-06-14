У Малинівці під час обстрілу та пожежі постраждаи діти

ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу. Загалом за добу рятувальники здійснили 15 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 9, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 6, пожеж з інших причин — 3, також 4 — для надання допомоги населенню, 2 — проведення аварійно-рятувальних робіт.Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились Чугуївському (3), Харківському (2) та Богодухівському (1) районах області.

В результаті цих пожеж постраждали житлові будинки, господарчі споруди, складські будівлі, вантажні автомобілі, а також хвойна підстилка.Серед найбільших пожеж, спричинених обстрілами, були пожежі у приватному секторі смт. Малинівка Чугуївського району області. Там горів гараж та господарча споруда на площі 180 кв.м. В результаті обстрілу постраждали дві дитини 11 та 17 років.

Вони були госпіталізовані до Чугуївської центральної районної лікарні, за попереднім діагнозом осколкові поранення. Силами підрозділів ДСНС пожежа була ліквідована за півтори години.Аварійно-рятувальні роботи проводились на 2-х зруйнованих об’єктах у Немишлянському та Київському районах міста Харкова.

Було залучено 11 одиниць техніки та 48 чоловік особового складу.Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби ліквідовано 27 ворожих боєприпасів

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