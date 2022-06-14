Росію чекають проблеми із поповненням запасів зброї, – розвідка Британії

Незважаючи на збільшення країною-агресором РФ оборонного бюджету, окупанти зіткнуться з проблемою поповнення запасів техніки та зброї через вплив західних санкцій та недостатній досвід у деяких сферах.

Про це повідомляє розвідка Британії.

Зазначається, що перший заступник голови військово-промислового комплексу країни-агресора Росії прогнозував, що державні витрати на оборону зростуть на 600-700 мільярдів рублів, що може наблизитися до збільшення оборонного бюджету Росії на 20%.

“Фінансування російського уряду дозволяє повільно мобілізувати оборонно-промислову базу країни, щоб задовольнити вимоги, що пред’являються до неї війною в Україні. Проте галузь може мати проблеми з виконанням багатьох із цих вимог, частково через наслідки санкцій та брак досвіду”, — йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости