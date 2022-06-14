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За прикладом Маріуполя: окупанти нищать “Азот” у Сєвєродонецьку, де ховаються цивільні з дітьми

Очільник Луганської області Сергій Гайдай повідомив, що у Сєвєродонецьку тривають важкі бої. Попри великі втрати російські загарбники продовжують штурмувати місто та посилювати угрупування.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Гайдая, російські окупанти зазнають великих втрат у боях за Сєвєродонецьк, проте командування РФ продовжує підвозити у місто нових солдатів. Зокрема окупанти посили угруповання на Сєвєродонецькому напрямку шляхом переміщення у Кремінну-Рубіжне до двох батальйонних тактичних груп.

Також, за підтримки артилерії, росіяни продовжують штурмувати Сєвєродонецьк, намагаючись закріпитись у центральній частині міста.

“Тривають важкі бої, українські захисники б’ються за кожен сантиметр обласного центру. Живих орків ще надто багато – але це питання часу”, – наголосив Гайдай.

Він додав, що окупанти без зупину артилерією нищать населені пункти області. Головна увага росіян прикута до Сєвєродонецької промзони: її потужно обстрілюють з великого калібру.

Системо є “прильоти” по заводу “Азот”, в укриттях якого переховуються 500 мирних мешканців. Під постійними обстрілами також сусідній “Склопластик”.

Під постійними обстрілами і населені пункти поблизу Сєвєродонецька. Зокрема минулої доби окупанти штурмували Метьолкіне, однак ЗСУ наступ відбили.

Агентство Телевидения Новости

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