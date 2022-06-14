Евакуйованим абонентам ХТМ, які не мають лічильників, призупинять нарахування за гарячу воду

Абонентам, які не мають лічильників гарячої води і через війну були вимушені залишили Харків, призупинять нарахування за послуги КП «Харківські теплові мережі» до моменту повернення їх додому.

Як повідомили на підприємстві, для цього харків’янам необхідно надати інформацію про місце свого фактичного перебування, тобто відомості про реєстрацію внутрішньо переміщеної особи у будь-який зручний спосіб – через сайт, колл-центр чи інформаційне вікно КП «ХТМ». З моменту надання такої інформації нарахування призупинять. Крім того, для всіх абонентів підприємства, які не мають лічильників гарячої води у квартирі, буде вжито знижувальний коефіцієнт 0,876.

Агентство Телевидения Новости