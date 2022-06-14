У Печенігах поранено немовля, мати загинула

Минулої доби російські окупанти продовжили обстріли Харкова та Харківського, Ізюмського, Богодухівського та Чугуївського районів області, повідомляють у Харківській військовій адміністрації

Унаслідок обстрілів у селищі Жуковського 1 цивільна людина поранена.

В області пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, склади, сталися лісові пожежі. У с. Малинівка через обстріли окупантів поранення отримали 2 дітей – хлопчик 11 та дівчина 17 років. У смт Печеніги поранена дитина 3 місяців, на жаль, її 35-річна мати загинула. У с. Загороднє 1 поранений.

Загалом в області 1 людина загинула, 5 – поранені, в тому числі 3 дітей.

У Харківському районі через влучання чотирьох російських ракет сталася пожежа у складських приміщеннях, горіли вантажні автомобілі. Площа займання склала 2000 кв. м.

На території області тривають бойові дії. На Харківському напрямку ворог, як і раніше, сконцентрований на обороні. На Ізюмщині ворог намагається встановити контроль над Богородичне та готує наступ на Слов’янськ.

Наші захисники протидіють ворогу, завдаючи йому відчутних втрат. У районі Ізюма нашими військовими знищено черговий російський вертоліт Ка-52.

Агентство Телевидения Новости