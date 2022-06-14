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У Лозовій з палаючої квартири врятували жінку

У Лозовій з палаючої квартири врятували жінку

Напередодні о 14:39 до Служби порятунку «101»  надійшло повідомлення про пожежу на балконі дев’ятиповерхового житлового будинку на вул. Соборній в місті Лозова. Про подію повідомили сусіди, які відчули запах диму.

На місце пожежі було направлено черговий караул пожежно-рятувальної служби на автоцистерні. На момент його прибуття полум’ям був охоплений балкон квартири на 3-му поверсі. За допомогою висувної драбини бійці дісталися до місця займання та завдяки вчасно вжитим заходам приборкали вогонь. На пожежі була врятована жінка, мешканка квартири де сталась подія.

О 14:52 пожежа локалізована та о 14:55 повністю ліквідована на площі 7 кв.м.

Внаслідок події ніхто не постраждав. Причина займання встановлюється.

До гасіння пожежі залучено 6 осіб особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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