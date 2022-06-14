AliExpress возобновляет доставку в Украину.

З 15 червня, “Нова пошта” та “Укрпошта» відновлюють доставку товарів з AliExpress. Про це повідомляють пресслужби поштових операторів.

“Доставка в Україну Укрпоштою доступна вже з 15 червня”, – йдеться в повідомленні державного поштового оператора.

Наразі доставка замовлень “Укрпоштою” можлива в 14 областей: Вінницьку, Житомирську, Івано-Франківську, Київську, Кіровоградську, Львівську, Полтавську, Рівненську, Сумську, Тернопільську, Хмельницьку, Черкаську, Чернігівську, Чернівецьку.

Доставка в інші області буде поступово додаватись.

Доставку замовлень з AliExpress “Укрпошта” здійснюватиме чартерними рейсами, транзитом через Пошту Латвії, а звідти в Україну.

Укрпошта обслуговує такі канали доставки з AliExpress, як Cainiao Super Economy, AliExpress Saver Shipping, AliExpress Standard та інші

Також, з 15 червня українці знову можуть замовляти товари з онлайн-магазину AliЕxpress напряму в Україну із доставкою “Новою поштою”

“Це найочікуваніше відновлення доставки, якого українці чекали. Тепер користувачі знову можуть замовляти доставку товарів з AliExpress одразу із сайту у зручне відділення або поштомат Нової пошти. Для цього потрібно лише вказати опцію AliExpress Standard Shipping та на карті обрати найближче працююче відділення/поштомат”, – заявив СЕО “Нової пошти” Глобал Юрій Беневитський.

Агентство Телевидения Новости