В Україні заборонено діяльність уже 6 проросійських партій

Такі рішення прийняв Восьмий апеляційний адміністративний суд. Нагадаємо, що він розглядав звернення, підготовлене на підставі Указу Президента та рішення РНБО від березня 2022 року, а також відповідного реагування СБУ на загрози національній безпеці.

Зокрема, наразі офіційно заборонені:

1) Політична партія «Опозиційний блок»;2) Політична партія «Соціалісти»;3) Політична партія «Справедливість та розвиток»;4) Політична партія «Держава»;5) Політична партія «НАШІ»;6) Політична партія «Блок Володимира Сальдо».

Відповідні рішення суд приймав 8, 13 та 14 червня 2022 року.

Вказані політичні сили здійснювали антиукраїнську діяльність, пропагували війну, а також створювали реальні загрози суверенітету і територіальній цілісності України.

Представники цих партій сприяли насильству та злочинам, спрямованим на незаконне захоплення державної влади, а також допомагали ворогу і займались колабораційною діяльністю.

Яскравий приклад тому – гауляйтери російських загарбників на тимчасово окупованих територіях України. Деяким із них уже повідомлено про підозри за відповідними статтями Кримінального кодексу України.

Тож робота СБУ триває – ми і надалі продовжимо представляти інтереси держави у подібних судових справах, щоб дії осіб та партій, які завдають шкоди безпеці України, отримали відповідну правову оцінку.

СБУ

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