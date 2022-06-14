Харків’яни, які поїхали із міста, можуть не платити за вивіз сміття

КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» може призупинити нарахування за послуги з поводження з побутовими відходами громадянам, які вимушено виїхали з Харкова.

Як повідомили на підприємстві, для перерахунку необхідно надати заяву та копії документів, що підтверджують відсутність заявника за місцем реєстрації:– для внутрішніх переселенців – це довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, яку видають при постановці на облік (можна самостійно сформувати в додатку «Дія»), або довідка з фактичного місця проживання, видана уповноваженим органом;– для тих, хто знаходиться за межами України, – це може бути документ, що підтверджує статус тимчасового захисту, статус біженця, довідка про тимчасову реєстрацію, довідка про перебування на консульському обліку, інформація з Держприкордонслужби про перетин кордону України за необхідний період.

Заяву та копії документів можна вислати:– поштою за адресою: 61140, м. Харків, пров. Золотий, 4;– надіслати на електронну пошту: potrebitel@kvbo.kharkov.ua або irc@kvbo.kharkov.ua (відсканувавши заяву з усіма додатками до неї);– через додаток «Viber» на номер тел.: (050)2491561.На підприємстві підкреслили, що призупинити нарахування можна максимум на один рік. Після закінчення цього терміну споживачу необхідно буде надати документи, що підтверджують відсутність в період авансового призупинення нарахувань. В іншому випадку плату за послуги донарахують.

Агентство Телевидения Новости