Уряд спростив організацію виїзду дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок

Кабмін ухвалив рішення спростити виїзд дітей за кордон організованими групами на відпочинок або оздоровлення.

Передбачається, що під час воєнного стану групи дітей зможуть виїжджати за кордон на оздоровлення та відпочинок виключно за наявності згоди Нацсоцслужби. При цьому при подачі пакета документів до уповноваженого органу більше не потрібно здійснювати їх нотаріальне засвідчення. Про це повідомляє пресслужба уряду.

Так, на період введення на території України надзвичайного або воєнного стану, під час виїзду з України групи дітей, прикордонний контроль здійснюється із пред’явленням таких документів:

згоди Нацсоцслужби на виїзд групи дітей;списків групи дітей, які виїжджають за кордон на оздоровлення та відпочинок, та осіб, які супроводжують групу дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок, за відповідною формою;паспорта громадянина України для виїзду за кордон дитини або свідоцтва про народження дитини;погодження службою у справах дітей згоди законних представників кожної дитини на її виїзд за кордон на оздоровлення та відпочинок відповідно до переліку категорій дітей, визначених Правилами перетинання державного кордону громадянами України;заяви батьків на виїзд дитини за кордон, завіреної службою у справах дітей (може здійснюватися без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків за наявності паспорта громадянина України для виїзду за кордон дитини або свідоцтва про народження дитини).

Службова особа Держприкордонслужби після закінчення перевірки у групи дітей та осіб, які супроводжують групу дітей, документів на право в’їзду в Україну або виїзду з України проставляє на списку штампи з відмітками «Виїзд» або «В’їзд», а також «Державний кордон перетнули» та зазначає загальну чисельність осіб, які виїхали та повернулися, зокрема осіб, які супроводжують групу дітей.

Такі зміни внесені для того, щоб можна було в короткі терміни забезпечити організований виїзд дітей на відпочинок за кордон, а також зробити цей процес контрольованим та безпечним і мати гарантії повернення їх в Україну.

Агентство Телевидения Новости