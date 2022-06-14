На півночі від Харкова російські війська нарощують сили та намагаються штурмувати

Якщо говорити про північ від Харкова – ворог підсилюється. Вони розуміють, що вони просідають, що вони втрачають особовий склад, що вони втрачають техніку. До них заходять нові батальони, нові сили і вони намагаються штурмувати. Але ми позиції тримаємо і будемо далі їх тримати.

Про ситуацію на Ізюмському напрямку, характер боїв, які там точаться та забезпечення українських військових – в інтерв’ю командира харківського спецпідрозділу «KRAKEN» Костянтина Немічева.

Агентство Телевидения Новости