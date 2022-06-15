Рашисти вперто обстрілюють Коробочкіне: у селі знову пожежі

За добу з 14 по 15 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.Загалом за добу рятувальники здійснили 28 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 17, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 8, пожеж з інших причин — 9, також 5 — для надання допомоги населенню, 1 — проведення аварійно-рятувальних робіт, 2 — на чергування, 3 — інші виїзди.

Найбільша кількість пожеж, спричинених ворожими обстрілами, трапилась у Чугуївському районі області. Там в різний час доби виникло 6 таких пожеж. По 1 подібному загорянню виникло в Ізюмському та Богодухівському районах. В результаті цих пожеж постраждали житлові будинки, господарчі споруди, складська будівля, 2 мотоцикли.

Серед найбільших пожеж, спричинених обстрілами, пожежа, що трапилась вранці 14 червня у житловому секторі села Коробочкіно, що на Чугуївщині. На одному з приватних подвір’їв спалахнули 2 господарчі споруди та гараж. Полум’я охопило площу біля 300 кв.м. Для ліквідації пожежі було задіяно пожежно-рятувальний підрозділ з міста Чугуєва. Силами ДСНС вогонь вдалось ліквідувати за дві години. Вогнеборці запобігли розповсюдженню полум’я на житловий будинок. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Аварійно-рятувальні роботи проводились на зруйнованому рашистами об’єкті у Слобідському район Харкова. Було залучено 6 одиниць техніки та 20 чоловік особового складу.Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби ліквідовано 20 ворожих боєприпасів.

Агентство Телевидения Новости