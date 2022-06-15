Поліцейські разом з волонтерами евакуювали родину із селища Старий Салтів

Упродовж доби 14 червня російські військові обстрілювали Старий Салтів.

В результаті був зруйнований будинок, де проживали люди.

Працівники відділу поліції № 1 Чугуївського РУП під час патрулювання прибули на місце руйнування та знайшли мешканців у підвалі.

Люди були налякані, потребували допомоги і моральної підтримки.

Разом з волонтерами поліцейські надали громадянам необхідну допомогу та відвезли їх в безпечне місце.

Агентство Телевидения Новости