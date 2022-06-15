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Близько кілограма синтетичних наркотиків вилучили харківські патрульні у наркозакладниці

Близько кілограма синтетичних наркотиків вилучили харківські патрульні у наркозакладниці

За минулу добу харківські патрульні виявили 25 осіб, що мали з собою, ймовірно, наркотичні речовини.

Так, вночі інспектори затримали жінку, яка мала при собі наркотичні речовини. Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили у неї близько одного кілограма синтетичної речовини. Зі слів громадянки – це наркотики, які вона зберігала з метою подальшого збуту через так звані «закладки».

Для встановлення обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі цією справою займуться слідчі.

Агентство Телевидения Новости

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